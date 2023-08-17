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В Екатеринбурге предлагают самые высокие зарплаты шеф-поварам и финансовым советникам

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В августе 2023 года работодатели в Екатеринбурге предлагают самые высокие зарплаты плиточникам, токарям, шеф-поварам и финансовым советникам. Средняя предлагаемая зарплата оценивается в 150 тыс. рублей.
В Екатеринбурге предлагают самые высокие зарплаты шеф-поварам и финансовым советникам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса «Работа.ру».

«Python Middle разработчику доступна одна из самых высоких заработных плат в Екатеринбурге. Будущему айтишнику обещают зарплату до 170 тыс. рублей. Плиточникам предлагают от 150 тыс. рублей в месяц. Тройку специалистов — лидеров по заработной плате закрывает финансовый советник, который может рассчитывать на достаток в 148 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Токарям готовы выплачивать ежемесячно до 138 тыс. рублей, шеф-поварам — 100 тыс. рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с НСН прокомментировала ситуацию на рынке труда.

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