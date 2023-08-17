Кандидаты в мэры Москвы выступили c предложениями в сфере здравоохранения

Кандидаты в мэры Москвы во время предвыборных дебатов, которые транслировались на телеканале «Москва 24», выступили с рядом предложений, в том числе о повышении зарплат медсёстрам и улучшении качества воды.

Отмечается, что дебаты были посвящены сфере здравоохранения Москвы.

В них приняли участие кандидат от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, а также кандидат от партии «Справедливая Россия — За правду», первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев.

При этом в данных дебатах не принимали участия кандидат от партии «Новые люди», вице-спикер нижней палаты российского парламента Владислав Даванков, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов, а также кандидат, действующий мэр столицы Сергей Собянин.

Чернышов обратил внимание на то, что здоровье жителей Москвы зависит от экологической обстановки.

«Когда я стану мэром Москвы, будет жесточайший контроль за соблюдением качества воды, воздуха и питания москвича. Это важно. В школах с первого класса по одиннадцатый дети будут кушать бесплатное горячее питание, содержащее нормальные свежие фрукты и овощи. И тогда болезней будет меньше», — цитирует его ТАСС.

При этом Гусев сообщил, что жители Зеленограда и Южного Бутова тратят от 40 минут до часа на дорогу до профильных медицинских специалистов в соседних районах. В связи с этим он предложил установить приём таких медицинских специалистов в ближайших к жителям медучреждениях раз в неделю. Кроме того, он призвал увеличить зарплаты работникам сферы здравоохранения.

«Почему зарплата обычной медсестры в 10—20 раз ниже, чем главного врача? Это несправедливо. Если главный врач хочет получать 500 тыс. рублей, пусть тогда медсестра получает 100 (тыс. рублей)», — сказал он.

Ранее Собянин на встрече со сторонниками и доверенными лицами рассказал, что в российской столице эффективность высокотехнологичной медицинской помощи выросла почти в шесть раз.

Также НСН со ссылкой на Собянина писала, что в 11 столичных больницах реконструируют приёмные отделения в рамках второго этапа модернизации экстренной медицинской помощи.