Собянин заявил, что в 11 столичных больницах реконструируют приёмные отделения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 11 столичных больницах реконструируют приёмные отделения в рамках второго этапа модернизации экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

По словам Собянина, в приёмных отделениях оборудуют операционные и противошоковые палаты.

Мэр добавил, что модернизация экстренной помощи стала одной из главных задач города, так как ежегодно в столичные стационары экстренно доставляют более 1 млн человек.

На первом этапе модернизации построили шесть флагманских центров.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.