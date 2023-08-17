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Эксперт Подольский объяснил важность обучения управлению БПЛА

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Анастасия Румянцева
Олег Подольский, советник ректора «Университета 2035», прокомментировал в беседе с RT заявление министра просвещения России Сергея Кравцова о том, что в колледжах начнут обучать управлению БПЛА.
Эксперт Подольский объяснил важность обучения управлению БПЛА
  • Gettyimages.ru

До 2030 года программами, включающими обучение в сфере беспилотников, будут охвачены более 40 тыс. образовательных организаций, включая школы, колледжи, организации дополнительного образования детей, заявил Подольский. 

«Также в образовательные программы школ и колледжей, организаций дополнительного образования в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) будут включены 200 модулей по развитию навыков проектирования, разработки, производства и эксплуатации БАС с использованием цифрового образовательного контента», — отметил эксперт. 

По его словам, всё это будет сопровождаться массовой подготовкой преподавателей как в школах, так и в колледжах.

«Важно отметить, что именно на уровнях дополнительного образования, дополнительного профессионального образования, в колледжах и техникумах формируется и реализуется программа в области эксплуатации и программа для операторов дронов. В будущем на эти программы и на эти формы образования будет делаться массовая ставка с особой спецификой для различных отраслей экономики и для различного применения: сельское хозяйство, экомониторинг, строительство, логистика и любое другое назначение, для которого беспилотники могут приносить пользу», — заключил собеседник RT.

Ранее министр просвещения сообщил, что в колледжах начнут обучать управлению БПЛА.

Он рассказал, что Минпросвещения утвердило перечень профессий, по которым ведётся обучение в колледжах.

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