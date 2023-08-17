Военный эксперт Литовкин рассказал о важности наличия знаний управления БПЛА

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с RT заявление министра просвещения России Сергея Кравцова о том, что в колледжах начнут обучать управлению БПЛА.

Специалист отметил, что «БПЛА — это всегда полезно».

«Владеть этими навыками будет не лишним. А пригодятся они в жизни человеку или нет — это другой вопрос», — считает Литовкин.

Он напомнил, что владение навыками управления БПЛА даёт возможность «сделать замечательные снимки городов, достопримечательностей и природы» с воздуха.

Военный эксперт также обратил внимание на то, что модели БПЛА разняться по устройству и назначению.

«Одно дело — квадрокоптер, это совсем простые вещи. И другое дело — БПЛА, который летает на тысячи километров. Это совсем другая специальность. Конечно, для неё надо готовить человека больше и сложнее... Здесь надо знать конкретное содержание программ обучения», — объяснил Литовкин.

В заключение cобенседник RT добавил, что управлению технически сложных БПЛА должны обучать специализированные колледжи.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в колледжах начнут обучать управлению БПЛА.

Он рассказал, что Минпросвещения утвердило перечень профессий, по которым ведётся обучение в колледжах.