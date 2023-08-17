В Союзе страховщиков прокомментировали аварию на месторождении в ХМАО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт страховой организации.
«Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона №225-ФЗ, иждивенцам, а при их отсутствии близким родственникам погибших, а также пострадавшим в результате происшествия положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)», — сообщил Уфимцев.
Ранее сообщалось, что пятеро пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.
В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре заявили о возбуждении уголовного дела после взрыва на нефтяном месторождении.