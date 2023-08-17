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В Союзе страховщиков прокомментировали аварию на месторождении в ХМАО

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Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев выразил мнение, что пострадавшие на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе нефтяники получат страховые выплаты, если случай будет признан страховым.
В Союзе страховщиков прокомментировали аварию на месторождении в ХМАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт страховой организации.

«Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона №225-ФЗ, иждивенцам, а при их отсутствии близким родственникам погибших, а также пострадавшим в результате происшествия положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)», — сообщил Уфимцев.

Ранее сообщалось, что пятеро пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре заявили о возбуждении уголовного дела после взрыва на нефтяном месторождении.

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