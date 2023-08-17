В Союзе страховщиков прокомментировали аварию на месторождении в ХМАО

Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Евгений Уфимцев выразил мнение, что пострадавшие на Талинском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе нефтяники получат страховые выплаты, если случай будет признан страховым.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт страховой организации.

«Если произошедшее событие будет признано аварией на опасном объекте в трактовке закона №225-ФЗ, иждивенцам, а при их отсутствии близким родственникам погибших, а также пострадавшим в результате происшествия положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО)», — сообщил Уфимцев.

Ранее сообщалось, что пятеро пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении в ХМАО находятся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре заявили о возбуждении уголовного дела после взрыва на нефтяном месторождении.