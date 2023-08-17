Москва предоставила льготный заём косметологической компании на развитие экспорта
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
«Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помогает столичным производственным предприятиям развивать экспортное направление», — сказал Ефимов.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае молодые предприниматели получат поддержку при реализации проектов.