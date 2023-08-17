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Москва предоставила льготный заём косметологической компании на развитие экспорта

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Москва предоставила льготный заём косметологической компании «Биг» на сумму 100 млн рублей и 45 лет. Средства направят на закупку материалов, сырья и комплектующих, применяемых при изготовлении экспортных товаров.
Москва предоставила льготный заём косметологической компании на развитие экспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помогает столичным производственным предприятиям развивать экспортное направление», — сказал Ефимов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае молодые предприниматели получат поддержку при реализации проектов.

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