Москва предоставила льготный заём косметологической компании на развитие экспорта

Москва предоставила льготный заём косметологической компании «Биг» на сумму 100 млн рублей и 45 лет. Средства направят на закупку материалов, сырья и комплектующих, применяемых при изготовлении экспортных товаров.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

«Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помогает столичным производственным предприятиям развивать экспортное направление», — сказал Ефимов.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае молодые предприниматели получат поддержку при реализации проектов.