В Ставропольском крае молодые предприниматели получат поддержку при реализации проектов
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Минэкономразвития Ставрополья.
На данный момент предприниматели для реализации проектов регистрируют малые инновационные предприятия в течение двух месяцев.
Для них предусмотрена поддержка от фонда микрофинансирования. Например, молодые предприниматели смогут взять заём на сумму больше 1 млн рублей с низкой процентной ставкой.
Также Гарантийный фонд Ставрополья может выдать поручительство при нехватке залогового имущества.
Ранее НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в столице расширят финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.