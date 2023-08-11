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В Ставропольском крае молодые предприниматели получат поддержку при реализации проектов

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В Ставропольском крае молодые предприниматели, выигравшие грант в 1 млн рублей на конкурсе «Студенческий стартап», получат поддержку при реализации своих 34 инновационных проектов.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Минэкономразвития Ставрополья.

На данный момент предприниматели для реализации проектов регистрируют малые инновационные предприятия в течение двух месяцев.

Для них предусмотрена поддержка от фонда микрофинансирования. Например, молодые предприниматели смогут взять заём на сумму больше 1 млн рублей с низкой процентной ставкой.

Также Гарантийный фонд Ставрополья может выдать поручительство при нехватке залогового имущества.

Ранее НСН со ссылкой на персональный сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщила, что в столице расширят финансовую поддержку компаний и проектов в сфере социального предпринимательства.

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