Узнать больше

Косметолог Антимирова: злоупотребление загаром может привести к пигментации кожи

Короткая ссылка
Медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог Евгения Антимирова рассказала, что в конце лета возрастает поток обращений к специалистам с такими проблемами, как пигментация и гиперпигментация кожи, вследствие злоупотребления загаром.
Косметолог Антимирова: злоупотребление загаром может привести к пигментации кожи
  • Gettyimages.ru

Нарушение пигментации требует комплексного лечения, и за один раз от проблемы избавиться не удастся, сообщила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Необходимо компенсировать дефицит витаминов, выровнять гормональный фон, подготовить кожу специальной космецевтикой и на фоне этого уже проводить процедуры на удаление пигмента», — объяснила Антимирова.

Она также предупредила, что пигментацию по типу мелазмы нельзя удалять при помощи косметологии, и посоветовала не находиться на активном солнце во избежание проблем с кожей.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить