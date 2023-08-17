Косметолог Антимирова: злоупотребление загаром может привести к пигментации кожи
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Нарушение пигментации требует комплексного лечения, и за один раз от проблемы избавиться не удастся, сообщила специалист в беседе с «Газетой.Ru».
«Необходимо компенсировать дефицит витаминов, выровнять гормональный фон, подготовить кожу специальной космецевтикой и на фоне этого уже проводить процедуры на удаление пигмента», — объяснила Антимирова.
Она также предупредила, что пигментацию по типу мелазмы нельзя удалять при помощи косметологии, и посоветовала не находиться на активном солнце во избежание проблем с кожей.
Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.