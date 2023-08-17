Косметолог Антимирова: злоупотребление загаром может привести к пигментации кожи

Медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic, врач-косметолог Евгения Антимирова рассказала, что в конце лета возрастает поток обращений к специалистам с такими проблемами, как пигментация и гиперпигментация кожи, вследствие злоупотребления загаром.

Нарушение пигментации требует комплексного лечения, и за один раз от проблемы избавиться не удастся, сообщила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

«Необходимо компенсировать дефицит витаминов, выровнять гормональный фон, подготовить кожу специальной космецевтикой и на фоне этого уже проводить процедуры на удаление пигмента», — объяснила Антимирова.

Она также предупредила, что пигментацию по типу мелазмы нельзя удалять при помощи косметологии, и посоветовала не находиться на активном солнце во избежание проблем с кожей.

Ранее доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в эфире радио «Комсомольская правда» прокомментировал известие о распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2.