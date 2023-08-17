Россия представит шесть инновационных стартапов на ИТ-конференции в Индии
- AP
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что проекты отобраны Министерством экономического развития России совместно с Агентством инноваций Москвы и экспертами по шести направлениям: «Финансовые технологии», «Технологии в области здравоохранения», «Безопасная цифровая инфраструктура», «Образовательные технологии», «Технологии в сфере сельского хозяйства» и «Экономика замкнутого цикла».
«Москва представит три проекта, в том числе онлайн-платформу личных кабинетов для финансовых консультантов и сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности», — уточнила Сергунина.
По её словам, эксперты оценят уникальность представленных разработок и потенциал для выхода на международные рынки. Также российские компании смогут привлечь инвестиции и найти партнёров за рубежом.
Ранее сообщалось, что Татарстан представил цифровой стенд с разработками в области информационных технологий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне.