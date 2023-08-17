Россия представит шесть инновационных стартапов на ИТ-конференции в Индии

Россия представит шесть стартапов на ежегодной конференции альянса цифровых инноваций «Большой двадцатки» (G20), которая проходит с 17 по 19 августа в ИТ-столице Индии — Бангалоре.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что проекты отобраны Министерством экономического развития России совместно с Агентством инноваций Москвы и экспертами по шести направлениям: «Финансовые технологии», «Технологии в области здравоохранения», «Безопасная цифровая инфраструктура», «Образовательные технологии», «Технологии в сфере сельского хозяйства» и «Экономика замкнутого цикла».

«Москва представит три проекта, в том числе онлайн-платформу личных кабинетов для финансовых консультантов и сервис для коллективного обучения в виртуальной реальности», — уточнила Сергунина.

По её словам, эксперты оценят уникальность представленных разработок и потенциал для выхода на международные рынки. Также российские компании смогут привлечь инвестиции и найти партнёров за рубежом.

Ранее сообщалось, что Татарстан представил цифровой стенд с разработками в области информационных технологий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне.