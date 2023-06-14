Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Татарстан представил стенд с ИТ-разработками на ПМЭФ-2023

Короткая ссылка
Цифровой стенд с разработками в области информационных технологий представил Татарстан на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал 14 июня.
Татарстан представил стенд с ИТ-разработками на ПМЭФ-2023
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития республики.

Компания ICL представила образец материнской платы, ноутбук и тонкий клиент.

Компания EMG продемонстрировала экспресс-ПЦР-анализатор, который определяет инфекционные заболевания в течение 45 минут, информирует «Бизнес Online».

Также университет Иннополис представил свои роботизированные образцы: роборуку, подводный беспилотник, конвертоплан, робота-бариста и программу «Нейрохудожник».

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор возглавил делегацию от региона на ПМЭФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить