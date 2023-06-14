Татарстан представил стенд с ИТ-разработками на ПМЭФ-2023
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Агентство инвестиционного развития республики.
Компания ICL представила образец материнской платы, ноутбук и тонкий клиент.
Компания EMG продемонстрировала экспресс-ПЦР-анализатор, который определяет инфекционные заболевания в течение 45 минут, информирует «Бизнес Online».
Также университет Иннополис представил свои роботизированные образцы: роборуку, подводный беспилотник, конвертоплан, робота-бариста и программу «Нейрохудожник».
Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор возглавил делегацию от региона на ПМЭФ.