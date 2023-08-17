Путин прибыл на выставку «Год нового транспортного каркаса» в Манеже
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что президенту продемонстрируют новые современные вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0».
Кроме того, Путин даст старт движению по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв запустят движение по маршруту Ленинградско-Казанского МЦД.
Также сообщалось, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».