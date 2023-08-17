Путин прибыл на выставку «Год нового транспортного каркаса» в Манеже

Российский президент Владимир Путин приехал на выставку «Год нового транспортного каркаса» в Манеж. Там ему покажут обновлённый подвижной состав рельсового транспорта столицы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что президенту продемонстрируют новые современные вагоны «Москва-2020» и «Иволга 3.0».

Кроме того, Путин даст старт движению по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3).

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв запустят движение по маршруту Ленинградско-Казанского МЦД.

Также сообщалось, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».