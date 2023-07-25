Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Как и на действующих диаметрах, там будут три тарифные зоны», — сказал мэр.

Проезд в тарифной зоне «Центральная» будет стоить 50 рублей по билету «Кошелёк» карты «Тройка».

В зоне «Пригород» стоимость разовой поездки составит 65 рублей, в зоне «Дальняя» — 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами «Пригорода».

Как отметил Собянин, во время поездки из каждой зоны можно бесплатно пересесть по «Тройке» в течение 90 минут — на метро, МЦК и между диаметрами.

Кроме того, планируется ввести ряд новых билетов и возможностей.

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