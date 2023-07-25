Узнать больше

Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».
Собянин утвердил тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Как и на действующих диаметрах, там будут три тарифные зоны», — сказал мэр.

Проезд в тарифной зоне «Центральная» будет стоить 50 рублей по билету «Кошелёк» карты «Тройка».

В зоне «Пригород» стоимость разовой поездки составит 65 рублей, в зоне «Дальняя» — 65 рублей плюс 30 рублей за каждую зону за пределами «Пригорода».

Как отметил Собянин, во время поездки из каждой зоны можно бесплатно пересесть по «Тройке» в течение 90 минут — на метро, МЦК и между диаметрами.

Кроме того, планируется ввести ряд новых билетов и возможностей.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в 2023 году в Москве планируют завершить благоустройство пешеходной и транспортной доступности станции «Аминьевская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить