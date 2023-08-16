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В Кремле сообщили, что Путин и Собянин 17 августа откроют движение по МЦД-3

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Российский президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 17 августа, запустят движение по маршруту Ленинградско-Казанского Московского центрального диаметра (МЦД-3).
В Кремле сообщили, что Путин и Собянин 17 августа откроют движение по МЦД-3
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Церемония открытия пассажирского движения состоится в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».

Кроме того, президент России и мэр столицы ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры. 

Ранее сообщалось, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

Также был завершён монтаж эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра.

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