В Кремле сообщили, что Путин и Собянин 17 августа откроют движение по МЦД-3
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Церемония открытия пассажирского движения состоится в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».
Кроме того, президент России и мэр столицы ознакомятся с планами развития транспортной инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».
Также был завершён монтаж эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра.