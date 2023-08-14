Узнать больше

Собянин: новые эстакады через МЦК позволят разгрузить Третье кольцо

Короткая ссылка
Завершён монтаж эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра.
Собянин: новые эстакады через МЦК позволят разгрузить Третье кольцо

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Транспортный узел призван связать ТТК, Московский скоростной диаметр и улицу Пруд-Ключики. Снизится нагрузка на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК, отметил Собянин.

Помимо этого, близки к завершению работы по строительству пешеходного перехода в районе 1-го Тушинского проезда через пути МЦД-2.

Ранее сообщалось, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить