Собянин: новые эстакады через МЦК позволят разгрузить Третье кольцо

Завершён монтаж эстакад через железнодорожные пути Московского центрального кольца (МЦК) на первом участке южного направления Московского скоростного диаметра.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.

Транспортный узел призван связать ТТК, Московский скоростной диаметр и улицу Пруд-Ключики. Снизится нагрузка на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК, отметил Собянин.

Помимо этого, близки к завершению работы по строительству пешеходного перехода в районе 1-го Тушинского проезда через пути МЦД-2.

Ранее сообщалось, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».