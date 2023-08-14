Собянин: новые эстакады через МЦК позволят разгрузить Третье кольцо
Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Telegram-канал мэра Сергея Собянина.
Транспортный узел призван связать ТТК, Московский скоростной диаметр и улицу Пруд-Ключики. Снизится нагрузка на Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Нижегородскую улицу и ТТК, отметил Собянин.
Помимо этого, близки к завершению работы по строительству пешеходного перехода в районе 1-го Тушинского проезда через пути МЦД-2.
Ранее сообщалось, что утверждены тарифы для проезда по МЦД-3 «Ленинградско-Казанский».