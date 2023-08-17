Психолог Хорс прокомментировал нападение тренера на подростка в Котельниках

Психолог, кандидат наук, руководитель Лаборатории психологии здоровья НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, что могло послужить причиной нападения тренера по боксу на подростка в подмосковных Котельниках.

Специалист отметил, что поводом для избиения подростка мог послужить гнев.

«Большинство поступков людей, к сожалению, не рациональны, а эмоциональны. И под воздействием эмоций человек идёт и совершает разные ошибки, за которые потом полжизни может расплачиваться... Этот тренер разозлился на мальчишку не потому, что мальчишка его как-то спровоцировал, а потому, что в мировоззрении этого тренера просто нет такого сценария. Если бы он был готов к тому, что его какой-нибудь подросток может (оскорбить. — RT), если бы для него этот сценарий был бы понятно-естественным, то он бы отшутился или ограничился каким-то подзатыльником», — считает Хорс.

Психолог объяснил, что категоричность суждений одного конкретного человека может не соответствовать реальности, что будет вызывать его гнев и заставлять «наказывать этот мир».

Хорс также отметил, что в подобной ситуации окружающим людям стоит вмешиваться только в случае «внутренней уверенности в себе».

«Я отец троих детей, наверное, я вступлюсь за ребёнка. Но опять-таки, есть возможность получить самому от этого тренера, который в гневе ничего не разбирает», — добавил собеседник RT.

Он посоветовал родителям объяснить своим детям, как необходимо действовать в подобной ситуации.

«Первая рекомендация (родителей своему ребёнку. — RT): «Бегите». Если к вам идёт взрослый мужик и машет кулаками — бегите, кричите «Пожар!», а не сидите и не смотрите. Кстати, у современных детей этот навык — кричать и звать на помощь — зажат. Поэтому периодически (необходимо. — RT) ходить с детьми в лес и вместе с ними громко кричать. То есть уйти куда-нибудь подальше, чтобы никого не напугать. Чтобы у ребёнка был такой сценарий, что в какой-то момент можно громко закричать», — заключил психолог.

Ранее в Котельниках Московской области, предположительно, тренер по боксу избил 12-летнего мальчика, когда ребёнок сидел у подъезда и резал арбуз.

Об этом RT рассказала мать подростка.