МЧС: 15 человек спасены и 70 эвакуированы с места пожара в доме в Дагестане

МЧС России сообщило, что 15 человек спасены и 70 эвакуированы с места пожара в многоквартирном доме в посёлке Семендер под Махачкалой.

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Предварительная площадь пожара составила 700 кв. м. Возгорание ликвидировано в шести квартирах. Спасатели продолжают тушить горящую кровлю. Ранее сообщалось, что пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в Махачкале.