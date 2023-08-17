МЧС: 15 человек спасены и 70 эвакуированы с места пожара в доме в Дагестане
МЧС России сообщило, что 15 человек спасены и 70 эвакуированы с места пожара в многоквартирном доме в посёлке Семендер под Махачкалой.
- © МЧС РФ
Предварительная площадь пожара составила 700 кв. м.
Возгорание ликвидировано в шести квартирах.
Спасатели продолжают тушить горящую кровлю.
Ранее сообщалось, что пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в Махачкале.
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