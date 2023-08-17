В многоквартирном жилом доме в Махачкале произошёл пожар

Пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в Махачкале.

Об этом сообщает МЧС России по Дагестану.

«Поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Мурадовой, 53. По прибытии пожарных расчётов в 08:31 горение происходит на мансардном этаже и кровле дома», — говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составляет около 700 кв. м.

Из здания эвакуированы 50 человек.

Ранее сообщалось, что на складе пиломатериалов в Норильске в Красноярском крае произошёл пожар на площади 1,2 тыс. кв. м, позднее пожар ликвидировали.