В Сергиевом Посаде после взрыва 94 человека получили выплаты
- РИА Новости
Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
«Выплаты губернатора Подмосковья: 94 из 96 заявлений подтверждены, пострадавшие получили выплаты. Ещё с двумя пострадавшими сотрудники социальной защиты пытаются связаться», — написал он в Telegram.
На утро 16 августа в городе были заменены 37 окон, сегодня окна устанавливают в квартирах ещё по нескольким адресам.
Взрыв произошёл 9 августа на складе пиротехнических изделий.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие в результате происшествия получат выплаты из бюджета.