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В Сергиевом Посаде после взрыва 94 человека получили выплаты

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В Сергиевом Посаде после взрыва 94 человека получили выплаты, ещё с двумя пострадавшими пытаются связаться сотрудники социальной защиты.
В Сергиевом Посаде после взрыва 94 человека получили выплаты
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«Выплаты губернатора Подмосковья: 94 из 96 заявлений подтверждены, пострадавшие получили выплаты. Ещё с двумя пострадавшими сотрудники социальной защиты пытаются связаться», — написал он в Telegram. 

На утро 16 августа в городе были заменены 37 окон, сегодня окна устанавливают в квартирах ещё по нескольким адресам.

Взрыв произошёл 9 августа на складе пиротехнических изделий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие в результате происшествия получат выплаты из бюджета.

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