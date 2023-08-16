В Сергиевом Посаде после взрыва 94 человека получили выплаты, ещё с двумя пострадавшими пытаются связаться сотрудники социальной защиты.

Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«Выплаты губернатора Подмосковья: 94 из 96 заявлений подтверждены, пострадавшие получили выплаты. Ещё с двумя пострадавшими сотрудники социальной защиты пытаются связаться», — написал он в Telegram.

На утро 16 августа в городе были заменены 37 окон, сегодня окна устанавливают в квартирах ещё по нескольким адресам.

Взрыв произошёл 9 августа на складе пиротехнических изделий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие в результате происшествия получат выплаты из бюджета.