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В больницах после взрыва в Сергиевом Посаде остаются шесть человек

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В больницах после взрыва в Сергиевом Посаде остаются шесть человек, пять из них в тяжёлом состоянии, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.
В больницах после взрыва в Сергиевом Посаде остаются шесть человек
  • РИА Новости

«Состояние пострадавших: в стационаре районной больницы находится один человек. Ещё пятеро пострадавших в тяжёлом состоянии находятся в НМЦХ им. Н.Н. Пирогова, в Мытищинской ГКБ, в МОНИКИ, в госпитале им. Вишневского и в НИИ им. Н.Н. Бурденко», — написал он в Telegram.

Взрыв произошёл 9 августа на складе пиротехнических изделий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие в результате происшествия получат выплаты из бюджета.

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