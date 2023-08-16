В больницах после взрыва в Сергиевом Посаде остаются шесть человек, пять из них в тяжёлом состоянии, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

«Состояние пострадавших: в стационаре районной больницы находится один человек. Ещё пятеро пострадавших в тяжёлом состоянии находятся в НМЦХ им. Н.Н. Пирогова, в Мытищинской ГКБ, в МОНИКИ, в госпитале им. Вишневского и в НИИ им. Н.Н. Бурденко», — написал он в Telegram.

Взрыв произошёл 9 августа на складе пиротехнических изделий.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности. Власти Сергиева Посада заявили, что пострадавшие в результате происшествия получат выплаты из бюджета.