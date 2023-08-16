В Минобрнауки рассказали о числе бюджетных мест в вузах новых регионов

В Министерстве науки и высшего образования России сообщили RT, что более чем 30 вузам Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей установлено свыше 37 тыс. бюджетных мест.

«Несмотря на то, что абитуриенты в основном выбирали для поступления вузы по месту жительства, некоторые ребята подали документы в вузы других регионов России. К примеру, в МИСИС подали заявления 96 человек из новых субъектов, в том числе 41 абитуриент обратился в филиал вуза в Старом Осколе», — добавили в ведомстве.

Всего на 2023/24 учебный год университетам, в том числе расположенным в новых регионах, распределено 626 278 бюджетных мест.

В июне глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что обучение в вузах ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 1 сентября начнётся очно, в ДНР — в дистанционном формате.