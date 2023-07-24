Узнать больше

Фальков заявил, что в вузах трёх новых регионов обучение будет очным

Короткая ссылка
Обучение в вузах ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 1 сентября начнётся очно, в ДНР — в дистанционном формате, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Фальков заявил, что в вузах трёх новых регионов обучение будет очным
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Везде планируем мы начать очно, за исключением Донецкой Народной Республики, я думаю, что там что-то вряд ли изменится, по понятным причинам там удалённое обучение будет», — цитирует его ТАСС.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.

Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников СВО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить