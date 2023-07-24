Фальков заявил, что в вузах трёх новых регионов обучение будет очным

Обучение в вузах ЛНР, Запорожской и Херсонской областей 1 сентября начнётся очно, в ДНР — в дистанционном формате, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

«Везде планируем мы начать очно, за исключением Донецкой Народной Республики, я думаю, что там что-то вряд ли изменится, по понятным причинам там удалённое обучение будет», — цитирует его ТАСС.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.

Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников СВО.