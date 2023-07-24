Фальков заявил, что в вузах трёх новых регионов обучение будет очным
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«Везде планируем мы начать очно, за исключением Донецкой Народной Республики, я думаю, что там что-то вряд ли изменится, по понятным причинам там удалённое обучение будет», — цитирует его ТАСС.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко ранее сообщил, что власти выделили более 36 тыс. бюджетных мест в вузах новых российских регионов.
Минпросвещения России рекомендовало педагогическим вузам установить меры социальной поддержки для студентов — членов семей участников СВО.