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В Минобрнауки назвали самые популярные вузы Москвы по приёму на бюджетные места

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Ксения Калинкина
По итогам приёмной кампании 2022/23 года наиболее популярными вузами при приёме на обучение на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в столице среди прочих стали МИРЭА, МЭИ и Московский политех. Такие данные RT предоставили в Минобрнауки России.
В Минобрнауки назвали самые популярные вузы Москвы по приёму на бюджетные места
  • РИА Новости

Так, лидером рейтинга среди столичных вузов по приёму заявлений от абитуриентов на бюджетные места стал МИРЭА — Российский технологический университет с 84 186 заявлениями.

Второе место занял Национальный исследовательский университет МЭИ, куда подали 74 142 заявления, третье — Московский политехнический университет с 60 057 заявлениями.

Далее в списке расположились Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет, 57 802 заявления), Московский технический университет связи и информатики (55 124), Московский педагогический государственный университет (52 872) и Финансовый университет при правительстве России (51 883).

Топ-10 замыкают Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (43 189 заявлений), Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К.А. Тимирязева (41 897) и Московский государственный технологический университет «СТАНКИН» (34 607).

Ранее сообщалось, что в июне школьники из Москвы посетили предпрофессиональные каникулы более чем в десяти высших учебных заведениях столицы.

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