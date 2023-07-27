Депутат Смолин заявил о важности продвижения российского образования в странах Африки

Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин поддержал планы по открытию в Африке филиалов ведущих российских вузов.

«Я поддерживаю предложение президента и считаю, что нам необходимо продвигать наше образование в том числе и в страны Африки», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, экспорт образования — это в том числе «мягкая сила».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на форуме Россия — Африка заявил, что Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов.