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Депутат Смолин заявил о важности продвижения российского образования в странах Африки

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин поддержал планы по открытию в Африке филиалов ведущих российских вузов.
Депутат Смолин заявил о важности продвижения российского образования в странах Африки
  • РИА Новости

«Я поддерживаю предложение президента и считаю, что нам необходимо продвигать наше образование в том числе и в страны Африки», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, экспорт образования — это в том числе «мягкая сила».

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на форуме Россия — Африка заявил, что Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов.

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