Путин: Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов
- РИА Новости
Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на форуме Россия — Африка.
«В планах — открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов», — заявил Путин.
Он рассказал, что сегодня в российских вузах обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки, и это число постоянно растёт.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что обучение в России среди жителей стран Африки пользуется популярностью.