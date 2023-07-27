Путин: Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов

Россия планирует открыть в Африке филиалы ведущих российских вузов.

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на форуме Россия — Африка.

RT ведёт прямую трансляцию.

«В планах — открытие в Африке филиалов ведущих российских вузов», — заявил Путин.

Он рассказал, что сегодня в российских вузах обучаются почти 35 тыс. студентов из Африки, и это число постоянно растёт.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что обучение в России среди жителей стран Африки пользуется популярностью.