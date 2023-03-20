В Россотрудничестве заявили о популярности обучения в России среди жителей стран Африки

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что обучение в России среди жителей стран Африки пользуется популярностью.

«Мы сейчас увеличиваем квоты на обучение африканцев в вузах России за счёт нашего государства в зависимости от того, в какой стране больше заявок на такое обучение. Здесь мы кооперируемся с нашими большими корпорациями, которые представлены в Африке, — Росатомом, РУСАЛом и другими. Наш интерес в том, чтобы африканский студент, отучившись в России, был востребован на рынке труда в своей стране», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, рост интереса фиксируется по растущему числу заявок из африканских государств на получение права обучаться в российских вузах.

Как отметил Примаков, есть страны, где конкурс таких заявок составляет по семь-восемь человек на место.

«При этом хотят учиться не только в Москве или в Санкт-Петербурге — речь идёт о вузах по всей России. У нас очень сильные университеты в федеральных округах — Волжский, Кавказский, Дальневосточный, другие федеральные университеты. Есть и сильные региональные вузы, например в Уфе, где дают знания для работы в нефтяной отрасли, что очень востребовано у африканцев», — добавил эксперт.

Ранее глава Комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что высокое качество российского образования притягивает иностранных студентов.