Швыдкой заявил о популярности российского образования среди иностранных студентов

Глава Комитета индустриальных телевизионных премий, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что высокое качество российского образования притягивает иностранных студентов.

«Высокое качество российского образования по-прежнему притягивает в высшие учебные заведения нашей страны и их филиалы за рубежом большое количество иностранных студентов, прежде всего из СНГ, стран Азии, Африки, Латинской Америки», — цитирует его «Российская газета».

По словам Швыдкого, студенты могут рассчитывать на то, что российские вузы выдадут им дипломы, признаваемые во всём мире.

Он также отметил, что вузы должны получить возможность создания гибких программ, способных отражать возникающие запросы рынка труда.

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил, что, несмотря на пандемию и геополитическую обстановку, количество иностранных студентов в вузах страны увеличивается.