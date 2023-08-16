В Нижнем Тагиле из окна третьего этажа выпал полуторагодовалый ребёнок

В Нижнем Тагиле в Свердловской области полуторагодовалый ребёнок выжил после падения из окна третьего этажа жилого дома. Малыш со множественными переломами находится в реанимации.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу местного УМВД.

Утверждается, что мать оставила ребёнка с двумя другими детьми в возрасте десяти и 11 лет одних дома.

«Оставшись без присмотра, малыш вышел на кухню, где у окна стоял табурет, забрался на него, опёрся на москитную сетку и вывалился из окна», — отмечается в сообщении.

Полицейские составили административный протокол за ненадлежащий уход за детьми в отношении матери.

Дальнейшую судьбу детей определят органы опеки и сотрудники силовых структур.

31 июля сообщалось, что в Уфе из окна жилого дома выпал шестилетний мальчик. Он облокотился на москитную сетку.