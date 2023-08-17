В России предложили запретить все виды охоты на время СВО в ряде регионов

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, предложил запретить на время проведения специальной военной операции все виды охоты, кроме регионов, где такая деятельность является основным источником дохода граждан. Копия обращения на имя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Радионовой имеется в распоряжении RT.

Как пояснил юрист, в настоящее время в ряде центральных регионов страны открылся охотничий сезон.

Однако, по его словам, не все граждане соблюдают правила охоты — постоянная стрельба вблизи и на территории садовых товариществ, нарушение региональных законов о тишине приводят к существенному росту обращений граждан в органы внутренних дел и к правозащитникам.

При этом при стрельбе на территории и рядом с домами граждан пули и дробь попадают на крыши строений, а также приводят к повреждению их личного имущества, подчеркнул собеседник RT.

Но более всего, как пояснил Соловьёв, жителей регионов, подвергающихся атакам украинского режима, пугает стрельба в ночное время вблизи мест их проживания.

«В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос о запрете на время проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса всех видов охоты, кроме регионов, где такая деятельность является основным источником дохода граждан (Дальний Восток, Сибирь, Север и др.)», — говорится в тексте обращения.

Ранее Соловьёв предложил обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, который нанесли гражданам курьеры этих компаний с использованием электротранспорта.