В России предложили запретить все виды охоты на время СВО в ряде регионов
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Как пояснил юрист, в настоящее время в ряде центральных регионов страны открылся охотничий сезон.
Однако, по его словам, не все граждане соблюдают правила охоты — постоянная стрельба вблизи и на территории садовых товариществ, нарушение региональных законов о тишине приводят к существенному росту обращений граждан в органы внутренних дел и к правозащитникам.
При этом при стрельбе на территории и рядом с домами граждан пули и дробь попадают на крыши строений, а также приводят к повреждению их личного имущества, подчеркнул собеседник RT.
Но более всего, как пояснил Соловьёв, жителей регионов, подвергающихся атакам украинского режима, пугает стрельба в ночное время вблизи мест их проживания.
«В связи с изложенным предлагаю рассмотреть вопрос о запрете на время проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса всех видов охоты, кроме регионов, где такая деятельность является основным источником дохода граждан (Дальний Восток, Сибирь, Север и др.)», — говорится в тексте обращения.
Ранее Соловьёв предложил обязать сервисы, занимающиеся доставкой, возмещать ущерб, который нанесли гражданам курьеры этих компаний с использованием электротранспорта.