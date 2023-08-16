Село Поповка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
- РИА Новости
«Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении», — заявил он.
Ранее стало известно, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области.
15 августа Гладков навестил десятилетнюю девочку, которая пострадала в результате атаки дрона в Белгороде.
Врачи оценивают состояние девочки как стабильное, к пятнице, 18 августа, её отправят домой на амбулаторное лечение.
Пострадавший при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области умер в больнице.