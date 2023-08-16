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Село Поповка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Поповка со стороны ВСУ.
Село Поповка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ
  • РИА Новости

«Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении», — заявил он.

Ранее стало известно, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области.

15 августа Гладков навестил десятилетнюю девочку, которая пострадала в результате атаки дрона в Белгороде. 

Врачи оценивают состояние девочки как стабильное, к пятнице, 18 августа, её отправят домой на амбулаторное лечение.

Пострадавший при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области умер в больнице.

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