Село Поповка в Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Поповка со стороны ВСУ.

«Под обстрел ВСУ попало село Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждения в одном частном домовладении», — заявил он.

Ранее стало известно, что два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области.

15 августа Гладков навестил десятилетнюю девочку, которая пострадала в результате атаки дрона в Белгороде.

Врачи оценивают состояние девочки как стабильное, к пятнице, 18 августа, её отправят домой на амбулаторное лечение.

Пострадавший при обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области умер в больнице.