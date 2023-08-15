Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области
- РИА Новости
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы», — указал губернатор.
По словам Гладкова, два человека пострадали в результате обстрела
«Мужчина в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу», — уточнил глава региона.
Он указал, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее в Белгороде произошёл взрыв, повреждение получил фасад одного из жилых домов.