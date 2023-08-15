Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Шебекинского городского округа со стороны ВСУ.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попала Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Три артиллерийских мины разорвались рядом с частным жилым домом, в котором шли восстановительные работы», — указал губернатор.

По словам Гладкова, два человека пострадали в результате обстрела

«Мужчина в тяжёлом состоянии с осколочными ранениями грудной клетки и позвоночника доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода. И женщина с осколочными ранениями доставлена в центральную районную больницу», — уточнил глава региона.

Он указал, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее в Белгороде произошёл взрыв, повреждение получил фасад одного из жилых домов.