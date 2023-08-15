Гладков навестил девочку, пострадавшую после атаки дрона в Белгороде
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«Навестил Диану сегодня. Металлический осколок в проекции правого локтевого сустава уже извлекли. Помимо этого, у девочки множественные осколочные ранения мягких тканей обеих рук и левой стопы», — сообщил он.
Врачи оценивают состояние девочки как стабильное, к пятнице, 18 августа, её отправят домой на амбулаторное лечение.
«Уже после заживления ран проведём курс реабилитации и пока пожелаем Диане скорейшего выздоровления!» — отметил Гладков.
Ранее стало известно, что в Белгороде после взрыва на улице Есенина повреждён фасад дома.
По информации Минобороны, средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.