Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Над Белгородской областью обнаружен и уничтожен украинский беспилотник, попытка теракта со стороны Киева произошла около 22:00, сообщили в Министерстве обороны России.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко