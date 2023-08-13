Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью
Над Белгородской областью обнаружен и уничтожен украинский беспилотник, попытка теракта со стороны Киева произошла около 22:00, сообщили в Министерстве обороны России.
- © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Пострадавших и разрушений нет, заявили в ведомстве.
Ранее стало известно, что в Белгороде после взрыва на улице Есенина повреждён фасад дома.
По предварительным данным, произошла атака беспилотника.
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