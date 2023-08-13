Губернатор Гладков: беспилотник, предварительно, повредил фасад дома в Белгороде
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Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава области прибыл на место происшествия. Инцидент произошёл примерно в 17:43 на улице Есенина, дом 9, корпус 1.
«После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное — пострадавших нет», — констатировал Гладков.
Губернатор пообщался с жителями повреждённых квартир, в которых выбиты окна и повреждены кондиционеры.
Власти помогут местным жителям с восстановлением, заверил он.
«По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», — заключил глава региона.
Ранее в Белгороде произошёл взрыв, повреждение получил фасад одного из жилых домов.