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Губернатор Гладков: беспилотник, предварительно, повредил фасад дома в Белгороде

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В Белгороде после взрыва на улице Есенина повреждён фасад дома, повреждения получили около 15 машин, сейчас на месте ЧП работают оперативные и аварийные службы. По предварительным данным, произошла атака беспилотника.
Губернатор Гладков: беспилотник, предварительно, повредил фасад дома в Белгороде
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области прибыл на место происшествия. Инцидент произошёл примерно в 17:43 на улице Есенина, дом 9, корпус 1.

«После взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7 по 13 этаж. Самое главное — пострадавших нет», — констатировал Гладков.

Губернатор пообщался с жителями повреждённых квартир, в которых выбиты окна и повреждены кондиционеры.

Власти помогут местным жителям с восстановлением, заверил он.

«По предварительной версии, повреждения получены в результате атаки БПЛА», — заключил глава региона.

Ранее в Белгороде произошёл взрыв, повреждение получил фасад одного из жилых домов.

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