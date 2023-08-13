Губернатор Гладков: беспилотник, предварительно, повредил фасад дома в Белгороде

В Белгороде после взрыва на улице Есенина повреждён фасад дома, повреждения получили около 15 машин, сейчас на месте ЧП работают оперативные и аварийные службы. По предварительным данным, произошла атака беспилотника.

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