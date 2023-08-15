Спецборт МЧС с пострадавшими при взрыве на АЗС в Дагестане вылетел в Москву

Спецборт МЧС России с пострадавшими в результате пожара на АЗС в Дагестане вылетел в Москву.

Об этом сообщили в ведомстве.

«Спецборт МЧС России вылетел из аэропорта Махачкалы в Раменское», — говорится в сообщении.

По уточнённой информации, самолёт Ил-76 доставит в столицу 16 пострадавших.

Ранее в Минздраве Дагестана сообщили, что 11 пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале выписаны из больницы.

Глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.