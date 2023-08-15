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В «Опоре России» спрогнозировали исчезновение ряда профессий из-за нейросетей

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Член правления организации «Опора России» Станислав Супрунов выразил мнение, что ряд профессий могут исчезнуть из-за развития нейросетей.
В «Опоре России» спрогнозировали исчезновение ряда профессий из-за нейросетей
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«У нас сейчас развиваются быстрыми темпами нейронные сети. Уже можно в общем доступе, чтобы нейронная сеть нарисовала какой-нибудь рисунок. То есть дизайнеры пропадут со временем. Это будут уже узкопрофильные специалисты, их не будет так много, как сейчас на рынке дизайнеров», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, ещё одно направление — написание каких-либо текстов. Как отметил Супрунов, нейросети пишут очень хорошие тексты, отвечают на вопросы, способны писать небольшие книги.

Ранее HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, какие профессии окажутся востребованными на рынке труда осенью 2023 года.

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