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Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР перед началом учебного года

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Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили несколько школ региона перед началом учебного года.
Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР перед началом учебного года
  • РИА Новости

Об этом Пушилин написал в Telegram.

«Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко в преддверии нового учебного года посетили несколько школ республики», — говорится в сообщении.

По словам Пушилина, также они посетили школу «Невская» в Мариуполе.

Кириенко в ходе визита рассказал, что президент России Владимир Путин поручил выделить 1 млрд рублей из резервного фонда на поставку художественной литературы в школы ДНР.

Ранее Пушилин отметил, что благодаря серьёзной работе строителей Мариуполь стал совершенно другим городом в течение года после освобождения.

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