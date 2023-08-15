Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР перед началом учебного года

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетили несколько школ региона перед началом учебного года.

Об этом Пушилин написал в Telegram.

«Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко в преддверии нового учебного года посетили несколько школ республики», — говорится в сообщении.

По словам Пушилина, также они посетили школу «Невская» в Мариуполе.

Кириенко в ходе визита рассказал, что президент России Владимир Путин поручил выделить 1 млрд рублей из резервного фонда на поставку художественной литературы в школы ДНР.

Ранее Пушилин отметил, что благодаря серьёзной работе строителей Мариуполь стал совершенно другим городом в течение года после освобождения.