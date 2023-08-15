Кириенко и Пушилин посетили несколько школ в ДНР перед началом учебного года
- РИА Новости
Об этом Пушилин написал в Telegram.
«Совместно с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко в преддверии нового учебного года посетили несколько школ республики», — говорится в сообщении.
По словам Пушилина, также они посетили школу «Невская» в Мариуполе.
Кириенко в ходе визита рассказал, что президент России Владимир Путин поручил выделить 1 млрд рублей из резервного фонда на поставку художественной литературы в школы ДНР.
Ранее Пушилин отметил, что благодаря серьёзной работе строителей Мариуполь стал совершенно другим городом в течение года после освобождения.