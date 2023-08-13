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Пушилин: Мариуполь благодаря работе строителей стал совершенно другим городом

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что Мариуполь благодаря серьёзной работе строителей стал совершенно другим городом в течение года после освобождения.
Пушилин: Мариуполь благодаря работе строителей стал совершенно другим городом
  • РИА Новости

Об этом Пушилин сказал в ходе выступления в Мариуполе в честь Дня строителя.

«Мариуполь не узнать в целом. Кто его видел в динамике, кто из вас — это прямо совершенно другой город, чем тот, что мы получили после освобождения», — цитирует его РИА Новости.

Как рассказал Пушилин, строителям в течение полутора лет удалось восстановить даже те дома, которые получили сильные повреждения.

Врио главы республики пожелал всем причастным к празднику крепости духа.

Ранее Заместитель министра обороны Тимур Иванов вручил госнаграды военным строителям в Мариуполе.

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