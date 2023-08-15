Два пострадавших при ЧП в Махачкале ребёнка находятся в тяжёлом состоянии
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Об этом она написала в Telegram-канале.
По её словам, всего пострадали 16 детей.
«Двое из них — в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.
В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.
В Махачкале после взрыва всё ещё ищут 15-летнего подростка, который работал на мойке неподалёку от заправки.