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Два пострадавших при ЧП в Махачкале ребёнка находятся в тяжёлом состоянии

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Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что два пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале ребёнка находятся в тяжёлом состоянии.
Два пострадавших при ЧП в Махачкале ребёнка находятся в тяжёлом состоянии
  • Gettyimages.ru
  • © Phil Fisk

Об этом она написала в Telegram-канале.

По её словам, всего пострадали 16 детей.

«Двое из них — в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.

В Махачкале после взрыва всё ещё ищут 15-летнего подростка, который работал на мойке неподалёку от заправки.

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