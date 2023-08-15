Два пострадавших при ЧП в Махачкале ребёнка находятся в тяжёлом состоянии

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что два пострадавших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале ребёнка находятся в тяжёлом состоянии.

Об этом она написала в Telegram-канале.

По её словам, всего пострадали 16 детей.

«Двое из них — в тяжёлом состоянии, девять — в состоянии средней степени тяжести», — говорится в сообщении.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.

В Махачкале после взрыва всё ещё ищут 15-летнего подростка, который работал на мойке неподалёку от заправки.