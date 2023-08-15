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В Махачкале после взрыва всё ещё ищут 15-летнего подростка

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В Махачкале после взрыва всё ещё ищут 15-летнего подростка, который работал на мойке неподалёку от заправки.
В Махачкале после взрыва всё ещё ищут 15-летнего подростка
  • РИА Новости

Как рассказала RT его тётя Султана Шихамирова, вечером с работы его забрал отец.

«Они шли мимо АЗС, и отец отошёл на минуту буквально. В этот момент случился взрыв. Отец тоже ранен, но он был в сознании, он сам искал сына», — рассказала она.

Информация о гибели ребёнка пока не подтверждается, родные пытаются выяснить, в какой он больнице.

Ранее RT выяснил, что на взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили 12 серьёзных нарушений пожарной безопасности.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.

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