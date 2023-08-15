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RT: на взорвавшейся в Махачкале АЗС выявляли нарушения пожарной безопасности

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RT выяснил, что на взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявили 12 серьёзных нарушений пожарной безопасности.
RT: на взорвавшейся в Махачкале АЗС выявляли нарушения пожарной безопасности
  • РИА Новости

По имеющимся данным, произошло это ещё в 2017 году. Устранил ли их бывший владелец АЗС Ибрагим Юсупович Шамхалов — неизвестно.

Его неоднократно привлекали к административной ответственности. Так, в 2015 году Шамхалова обвиняли в разбавлении бензина, но штраф он оспорил, а в 2019 году выяснилось, что бизнесмен работает без лицензии.

Племянник нынешнего владельца АЗС Муслим подтвердил RT, что неприятности были у прошлого хозяина заправки, а про трудности своего дяди он не слышал.

«Не было у него проблем, человек он хороший, добрый. Это с прошлым владельцем, Шамхаловым, проблемы были, он ездил без прав. А дядю моего зовут Нагбаров Раффудтин. Он пришёл туда спасать людей, но самого его до сих пор не нашли», — рассказал он.

Ранее в МЧС России подтвердили информацию о гибели 35 человек при взрыве на АЗС в Махачкале.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.

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