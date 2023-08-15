Росприроднадзор исследует место ЧП на нефтяном месторождении в ХМАО
Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
Она отметила, что на участке, где произошёл инцидент, компания «Пакер Сервис» проводила работы по устранению гидратной пробки для запуска одной нагнетательной скважины.
«Точная информация о вреде природе будет известна по результатам лабораторных исследований. На месте работает Следственный комитет», — написала она.
Ранее сообщалось, что СУ СК по ХМАО возбудил уголовное дело после взрыва на нефтяном месторождении.