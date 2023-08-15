Росприроднадзор исследует место ЧП на нефтяном месторождении в ХМАО

Росприроднадзор исследует место взрыва на территории Талинского нефтяного месторождения в ХМАО и возьмёт пробы воздуха и почвы.

Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что на участке, где произошёл инцидент, компания «Пакер Сервис» проводила работы по устранению гидратной пробки для запуска одной нагнетательной скважины.

«Точная информация о вреде природе будет известна по результатам лабораторных исследований. На месте работает Следственный комитет», — написала она.

Ранее сообщалось, что СУ СК по ХМАО возбудил уголовное дело после взрыва на нефтяном месторождении.