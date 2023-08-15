Узнать больше

Росприроднадзор исследует место ЧП на нефтяном месторождении в ХМАО

Короткая ссылка
Росприроднадзор исследует место взрыва на территории Талинского нефтяного месторождения в ХМАО и возьмёт пробы воздуха и почвы.

Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что на участке, где произошёл инцидент, компания «Пакер Сервис» проводила работы по устранению гидратной пробки для запуска одной нагнетательной скважины.

«Точная информация о вреде природе будет известна по результатам лабораторных исследований. На месте работает Следственный комитет», — написала она.

Ранее сообщалось, что СУ СК по ХМАО возбудил уголовное дело после взрыва на нефтяном месторождении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить