Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования электросамокатов

Минтранс Московской области напомнил жителям о правилах безопасности при пользовании средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатами.

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что СИМ появилось в правилах дорожного движения с 1 марта.

Сервисы кикшеринга разрешают пользоваться самокатами с 18 лет. Кроме того, они также могут ограничить скорость СИМ до 25 км/ч, которые разрешены ПДД.

Также жителям напомнили, что транспортное средство рассчитано на одного человека.

Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Пётр Аммосов заявил, что во время езды на электросамокате использование защиты (шлема, налокотников, наколенников) должно быть обязательным.