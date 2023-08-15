Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования электросамокатов
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Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что СИМ появилось в правилах дорожного движения с 1 марта.
Сервисы кикшеринга разрешают пользоваться самокатами с 18 лет. Кроме того, они также могут ограничить скорость СИМ до 25 км/ч, которые разрешены ПДД.
Также жителям напомнили, что транспортное средство рассчитано на одного человека.
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Пётр Аммосов заявил, что во время езды на электросамокате использование защиты (шлема, налокотников, наколенников) должно быть обязательным.