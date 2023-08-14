В Госдуме предложили обязать водителей электросамокатов пользоваться защитой

Член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Пётр Аммосов заявил, что во время езды на электросамокате использование защиты (шлем, налокотники, наколенники) должно быть обязательным.

«Если уж велосипедист надевает шлем, то электросамокат набирает минимум 15 км/ч. В городских условиях человек при неправильном движении может получить увечья», — отметил Аммосов в разговоре с URA.RU.

Парламентарий добавил, что это не помешает распространению данного вида транспорта. По его словам, напротив, использование электросамокатов может способствовать уменьшению машин и, соответственно, пробок на дорогах.

Ранее руководитель группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» автоэксперт Пётр Шкуматов в беседе с НСН прокомментировал предложение ввести госномера для электросамокатов.