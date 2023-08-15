Одним из погибших при ЧП в Махачкале стал мужчина, который помогал пострадавшим

Одним из погибших в результате взрыва и пожара на АЗС в Махачкале стал 27-летний Тимур Конагбиев, который пытался помочь пострадавшим, рассказала RT его жена.

По словам собеседницы RT, Конагбиев проезжал мимо АЗС на машине вместе с пасынком.

«Он увидел, что прогремел первый взрыв, припарковался, ребёнка оставил в машине, а сам побежал туда — помогать людям. И когда он бежал — снова взрыв, его отбросило. Об этом мне рассказывали те, кто был рядом. И мой сын тоже видел, как Тимур бежал», — рассказала она.

У погибшего остались пожилая мать, жена и двое детей.

Ранее RT выяснил, что на взорвавшейся в Махачкале АЗС выявили 12 серьёзных нарушений пожарной безопасности.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.