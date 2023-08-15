Узнать больше

Аксёнов заявил, что в Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО

Короткая ссылка
В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания спецоперации на Украине, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
Аксёнов заявил, что в Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО
  • РИА Новости

«До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален. Более того, необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введён ранее», — написал он в Telegram.

По словам Аксёнова, пока что предварительные данные говорят о невысокой результативности соответствующих мер.

Ранее стало известно о том, что по поручению президента России Владимира Путина к 15 декабря правительство страны должно представить изменения в законодательство, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить