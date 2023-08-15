Аксёнов заявил, что в Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО

В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания спецоперации на Украине, заявил глава региона Сергей Аксёнов.

«До тех пор, пока специальная военная операция не завершится, вопрос введения курортного сбора на территории Республики Крым не актуален. Более того, необходимо оценить опыт коллег из тех регионов, где такой сбор был введён ранее», — написал он в Telegram.

По словам Аксёнова, пока что предварительные данные говорят о невысокой результативности соответствующих мер.

Ранее стало известно о том, что по поручению президента России Владимира Путина к 15 декабря правительство страны должно представить изменения в законодательство, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе.