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Минэкономразвития: курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе

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Курортный сбор в регионах России будет вводиться на добровольной основе, решение будут принимать главы субъектов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Курортный сбор в регионах будет вводиться на добровольной основе. Главы субъектов будут самостоятельно принимать решение о необходимости введения курортного сбора», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что участниками эксперимента уже стали Краснодарский, Алтайский и Ставропольский края, Санкт-Петербург и Сириус.

Сумма курортного сбора составляет от 30 до 100 рублей с человека в сутки.

Ранее стало известно о том, что по поручению президента России Владимира Путина к 15 декабря правительство страны должно представить изменения в законодательство, которые дадут российским регионам право вводить курортный сбор.

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