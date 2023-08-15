Львова-Белова: обсуждается перевод пострадавших в Махачкале детей в федцентры

Проводится обсуждение возможности транспортировки пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале детей в федеральные медцентры, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«Сейчас проводится консилиум — решается вопрос о возможной транспортировке двух детей в критическом состоянии в федеральные медицинские центры», — сообщила она.

Омбудсмен выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате ЧП.

В Дагестане 15 августа объявлено днём траура по погибшим при взрыве и пожаре в Махачкале. Также глава региона Сергей Меликов заявил, что семьи погибших в результате трагедии получат по 1 млн рублей.

В Махачкале после взрыва всё ещё ищут 15-летнего подростка, который работал на мойке неподалёку от заправки.