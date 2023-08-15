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Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина рассказала о трёх выплатах на школьников

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Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина рассказала о трёх выплатах, которые получают семьи на детей-школьников к началу учебного года.
Вице-губернатор Подмосковья Каклюгина рассказала о трёх выплатах на школьников
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1».

По словам Каклюгиной, в Подмосковье на школьную форму многодетные семьи получают выплату в размере 3 тыс. рублей, а на форму детям-инвалидам — 13 тыс. рублей.

Кроме того, появилась новая выплата. Теперь семьи с низкими доходами могут получить 10 тыс. рублей на школьную форму.

Ранее министр социального развития региона Людмила Болатаева заявила, что в Московской области более 100 тыс. многодетных семей проактивно получили выплаты на школьную форму.

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