Узнать больше

В Подмосковье более 100 тысяч многодетных семей автоматически получили выплаты на школьную форму

Короткая ссылка
В Московской области более 100 тыс. многодетных семей проактивно получили выплаты на школьную форму, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
В Подмосковье более 100 тысяч многодетных семей автоматически получили выплаты на школьную форму
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Радио 1».

«Свыше 100 тыс. многодетных семей получили выплату на школьную форму — три тысячи рублей. А многодетные семьи с низкими доходами получили по 10 тыс. рублей на каждого школьника», — сказала Болатаева.

Выплату в размере 17 277 рублей предоставили семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что в ряде регионов России ввели новые выплаты для поддержки семей с детьми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить