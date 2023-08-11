В Подмосковье более 100 тысяч многодетных семей автоматически получили выплаты на школьную форму
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Об этом сообщает «Радио 1».
«Свыше 100 тыс. многодетных семей получили выплату на школьную форму — три тысячи рублей. А многодетные семьи с низкими доходами получили по 10 тыс. рублей на каждого школьника», — сказала Болатаева.
Выплату в размере 17 277 рублей предоставили семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи.
Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что в ряде регионов России ввели новые выплаты для поддержки семей с детьми.