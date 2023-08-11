В Подмосковье более 100 тысяч многодетных семей автоматически получили выплаты на школьную форму

В Московской области более 100 тыс. многодетных семей проактивно получили выплаты на школьную форму, заявила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Свыше 100 тыс. многодетных семей получили выплату на школьную форму — три тысячи рублей. А многодетные семьи с низкими доходами получили по 10 тыс. рублей на каждого школьника», — сказала Болатаева.

Выплату в размере 17 277 рублей предоставили семьям с доходом ниже одного прожиточного минимума на члена семьи.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что в ряде регионов России ввели новые выплаты для поддержки семей с детьми.